Нетаньяху после разгрома ИГ* видит угрозу для Ближнего Востока в Иране

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*угрозу для Ближнего Востока будет представлять Иран.

"Сейчас, когда ИГ* уже разгромлено, мы видим следующую картину. На смену уходящему "Исламскому государству" приходит Иран. Иран представляет еще один бренд варварской исламистской идеологии. Речь идет об исламском экстремизме, который угрожает как мусульманам, так и представителям иных религий", — заявил Нетаньяху в эфире телеканала "Россия 24".

"Это государство открыто провозглашает своей целью уничтожение Израиля и доминирование на Ближнем Востоке", — отметил премьер.

Он отметил, что Иран стремится "переселить" в Сирию, которая преимущественно населена суннитами, "десятки тысяч шиитских боевиков". По словам Нетаньяху, такая ситуация будет иметь реакционные последствия, главным из которых станет виток экстремизма, "который выльется в создание нового ИГ*".

"Таким образом, иранское военное присутствие в Сирии имеет двойную опасность. Во-первых, это станет прямой угрозой для нас и многих арабских стран… Однако еще одна непосредственная угроза будет создана для России и других стран, в которых проживают мусульманские меньшинства. Некоторые представители этих меньшинств могут ответить на возрастающее шиитское присутствие террористической деятельностью", — отметил премьер.

Власти Ирана не раз заявляли, что Тегеран не стремится к господству на Ближнем Востоке, а основной целью является борьба с терроризмом. В вооруженном конфликте в Сирии, который продолжается с марта 2011 года, Иран оказывает Дамаску военную консультативную и гуманитарную помощь в борьбе против террористических группировок.

* Запрещенная в России террористическая организация