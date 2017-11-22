"Национальный фронт" и Ле Пен пожалуются на банки, которые закрыли их счета

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Французский "Национальный фронт" и его лидер Марин Ле Пен подадут жалобы на банки, которые отказались обслуживать счета партии и лично политика.

Ранее сообщалось, что финансовая группа Societe Generale (SG) потребовала от "Нацфронта" закрыть все счета в своих банках.

В среду Ле Пен сообщила, что банк HSBC отказался обслуживать ее личный счет.

"Очевидно, что будет подан иск от имени "Нацфронта" против Societe Generale и от меня лично против HSBC", — заявила она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV. По мнению Ле Пен, ее партия стала жертвой банковской "фетвы" (религиозный эдикт в исламе).

Источники ранее сообщали о двух возможных причинах решениях SG: деградация партнерских отношений, связанная с невыполнением обязательств по кредиту, и опасения, что некоторые счета партии могут стать предметом расследования финансовой полиции.

В "Нацфронте" категорически отвергают эти предположения.