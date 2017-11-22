Индия анонсировала трехсторонние переговоры с главами МИД России и Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя — РИА Новости, Инсаф Басиров. Саммит РИК (Россия — Индия — Китай) на уровне министров иностранных дел пройдет в Нью-Дели 11 декабря, сообщили РИА Новости в МИД Индии.

"Что касается РИК, Индия принимает встречу РИК 11 декабря 2017 года", — сообщили в офисе пресс-секретаря МИД в ответ на просьбу подтвердить дату проведения саммита.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли глава МИД Индии Сушма Сварадж также провести двусторонние консультации со своими коллегами Сергеем Лавровым и Ван И, в пресс-службе ответили, что, "как и в любых трехсторонних форматах, двусторонние встречи прорабатываются". В случае их проведения "на повестке дня будут вопросы, представляющие взаимный интерес".

В последний раз саммит РИК на уровне глав МИД проходил в апреле 2016 года в Москве, после чего председательство перешло Индии.

Начало работы в формате Россия — Индия — Китай было положено трехсторонними контактами на полях сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2003-2005 годах, а также в Алма-Ате в рамках министерского мероприятия СВМДА в октябре 2004 года. В июле 2006 года на полях заседания "Группы восьми" в Санкт-Петербурге прошел саммит "тройки". С 2005 года организуются отдельные, без привязки к международным форумам, встречи министров иностранных дел РИК в порядке очередности в каждой из стран-участниц.

В ходе министерских совещаний РИК осуществляется координация подходов по ключевым проблемам международной повестки дня, а также определяются конкретные направления практического взаимодействия.