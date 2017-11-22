Индия анонсировала трехсторонние переговоры с главами МИД России и Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя — РИА Новости, Инсаф Басиров. Саммит РИК (Россия — Индия — Китай) на уровне министров иностранных дел пройдет в Нью-Дели 11 декабря, сообщили РИА Новости в МИД Индии.
"Что касается РИК, Индия принимает встречу РИК 11 декабря 2017 года", — сообщили в офисе пресс-секретаря МИД в ответ на просьбу подтвердить дату проведения саммита.
Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли глава МИД Индии Сушма Сварадж также провести двусторонние консультации со своими коллегами Сергеем Лавровым и Ван И, в пресс-службе ответили, что, "как и в любых трехсторонних форматах, двусторонние встречи прорабатываются". В случае их проведения "на повестке дня будут вопросы, представляющие взаимный интерес".
В последний раз саммит РИК на уровне глав МИД проходил в апреле 2016 года в Москве, после чего председательство перешло Индии.
В ходе министерских совещаний РИК осуществляется координация подходов по ключевым проблемам международной повестки дня, а также определяются конкретные направления практического взаимодействия.