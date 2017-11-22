В ДНР опасаются провокаций украинских силовиков в российской форме

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается, что украинские силовики могут организовать провокацию с использованием военной формы российского образца в районе Светлодарска в Донбассе, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Мы не исключаем провокаций украинских силовиков на линии соприкосновения, имеющих цель подготовить сфабрикованные доказательства присутствия российских войск в Донбассе", — сказал Басурин.

По данным разведки ДНР, в районе Светлодарска отмечено перемещение трех грузовых автомобилей с силовиками, "переодетыми в военную форму российского образца".

"Обращаемся к миссии ОБСЕ с просьбой содействовать предотвращению противоправных действий украинских силовиков, дестабилизирующих обстановку в данном районе", — сказал Басурин.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.