МТБЮ оправдал Младича по обвинению в геноциде мусульман и хорватов

Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале

Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) оправдал бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича по обвинению в геноциде боснийских мусульман и хорватов.

Это первый по очередности из 11 пунктов обвинения и единственный, по которому Младич оправдан. В итоге по остальным 10 пунктам обвинения суд вынес Младичу пожизненный срок. Приговор может быть оправдан.

Суд подтвердил совершение сербами преступлений на этнической почве в отношении мусульман и хорватов, но они не могут быть квалифицированы как геноцид. Речь идет об убийствах и насилии в городах и населенных пунктах Фоча, Ключ, Котор-Варош, Приедор, Сански-Мост, Власеница в период с мая 1992 года по декабрь 1992 года с целью удалить боснийских мусульман и хорватов с территорий, населенных боснийскими сербами.

Что касается геноцида мусульман в Сребренице (пункт 2 обвинения), Младич был признан виновным.