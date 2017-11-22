Посол Украины в Минске назвал дело о шпионаже спровоцированным

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Дело КГБ Белоруссии, заведенное на украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже, является спровоцированным и негативно влияет на отношения двух стран, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим, выразив надежду, что "все скоро закончится" и стороны придут к взаимоприемлемому решению.

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

"Очевидно, что ничего хорошего для наших отношений тут нет… В результате позитивный имидж Белоруссии в глазах простых украинцев падает. Не столько имидж народа, сколько имидж власти", — сказал посол Кизим в интервью Еврорадио, опубликованным в среду на его сайте.

По его словам, после инцидента "даже некоторые отдельные визиты были перенесены".

"Можно сказать, что некоторые чиновники из правительства (Украины) приняли решение воздержаться от поездок в Белоруссию пока что. Это негативно повлияет на развитие всего сотрудничества", — продолжил дипломат.

Он выразил надежду, что "все это скоро закончится" и стороны придут к взаимоприемлемому решению.

"Нам нужно возобновить уровень доверия, который сильно упал после инцидентов последнего времени – с Павлом Шаройко и Павлом Грибом (украинец исчез летом с территории Белоруссии и, по заявлениям украинской стороны, сейчас находится в СИЗО в РФ — ред.)", — сказал Кизим.

"То, что это инцидент (с Шаройко – ред.) спровоцированный, я уверен на сто процентов. Была проведена соответствующая акция, чтобы создать ситуацию, которую мы сегодня и имеем", — добавил он.