На окраине Тбилиси спецназ возобновил штурм здания, сообщили СМИ

ТБИЛИСИ, 22 ноя – РИА Новости. Спецназ Грузии возобновил штурм здания на окраине Тбилиси, на втором этаже которого находятся подозреваемые в терроризме, сообщают грузинские телеканалы.

Телекомпания "Рустави 2" показала кадры с крыши жилого корпуса, где проходит спецоперация. Спецназ использует слезоточивый газ, при этом находящиеся в здании бросают из окон гранаты.

"Интенсивная стрельба продолжается. Квартира, в которой находятся предположительно террористы, сильно задымлена. Все люди, проживающие в здании, эвакуированы", — сообщает телекомпания.

Спецоперация длится около 19 часов.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине Тбилиси проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа.