В Лондоне прохожий "наказал" укравшего сумку вора на мопеде

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Лондоне два вора на мопеде украли у женщины сумку и попытались скрыться с места преступления, однако находящийся неподалеку мужчина не дал им этого сделать.

Инцидент был запечатлен на видео водителем машины, следовавшей за мопедом. На кадрах видно, как преступники подъезжают к тротуару и вырывают сумку у прохожей.

Неожиданно с другой стороны дороги выходит человек, который сбивает вора с мопеда. Тот роняет сумку.

В итоге преступникам удалось скрыться, но без украденных вещей.

Как отмечают СМИ, в последнее время такого рода кражи — когда воры на мопедах или скутерах подъезжают к жертве и крадут сумку, телефон или атакуют ее, — стали частым явлением в Англии.