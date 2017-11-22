В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР готовы выдать около 80 пленных

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы в рамках обмена пленными выдать Киеву около 80 пленных, заявила журналистам уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в среду.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; они в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"Если я не ошибаюсь, около 80 человек (со стороны ДНР и ЛНР — ред.) на около 300 человек с нашей стороны", — сказала Лутковская, отвечая на вопрос, какое количество пленных ДНР и ЛНР готовы обменять.

По ее словам, в данный момент списки для обмена еще уточняются. "Сейчас списки уточняются для того, чтобы обмен состоялся как можно быстрее. Эта работа ведется постоянно",- сказала Лутковская.

Она отметила, что существует процедура обмена пленными, в том числе и теми, которым украинские суды еще не вынесли приговоры. "Каким образом это осуществить, все знают, все готовы и все готовы как можно быстрее содействовать этому обмену", — подчеркнула омбудсмен.