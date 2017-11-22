РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава МИД Японии рассказал о подаренном Хрущевым его деду ноже для бумаги

14:1022.11.2017
(обновлено: 14:31 22.11.2017)
02021
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД Японии Таро Коно. Архивное фотоГлава МИД Японии Таро Коно. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал в интервью РИА Новости, что, узнав о своем назначении на пост, вспомнил о семейной реликвии – ноже для разрезания бумаги, который советский лидер Никита Хрущев подарил его деду Итиро Коно.

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны, заявил Моргулов
"После войны многими предшественниками были приложены огромные усилия для (развития – ред.) японо-российской дипломатии. Мой дед – один из них. Шестьдесят один год назад мой дед в составе полномочной делегации японского правительства совершил визит в Советский Союз и неоднократно совещался с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным", — сообщил министр.

Японская делегация приехала в Москву на переговоры, итогом которых стало подписание Совместной декларации между Японией и Советским Союзом – документа, с которого началась послевоенная история дипломатических отношений между двумя странами. Итиро Коно – дед министра иностранных дел современной Японии, занимавший должность министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, стал одной из ключевых фигур этих переговоров. Его критики в Японии утверждают, что он за закрытыми дверями якобы попросил Булганина поставить условием для подписания конвенции о рыболовстве, в которой Япония была крайне заинтересована, подписание Совместной декларации, восстанавливавшей дипломатические отношения. Именно это якобы привело к тому, что Япония не заняла более жесткой позиции на переговорах и не смогла добиться признания за собой четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. С другой стороны, сохранившиеся стенограммы демонстрируют, что советская делегация не была склонна к уступкам в этом вопросе, а роль Итиро Коно в том, что две страны все-таки восстановили дипломатические отношения, трудно переоценить.

"Во время этих переговоров дед получил от Хрущева нож для разрезания бумаги, этот нож до сих пор хранится в нашей семье. Когда вышло решение о назначении меня на пост министра иностранных дел, в моей памяти возник именно этот нож для разрезания бумаги. Наследуя заслуги поколения деда, я тверд в решимости взяться за доставшуюся серьезную проблему – заключение мирного договора", — заявил министр иностранных дел Таро Коно.

Третья международная российско-китайская военно-научная конференция
© Фото : Минобороны России
Рассекречены 34 документа о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Читайте полный текст интервью >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена