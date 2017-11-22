Глава МИД Японии рассказал о подаренном Хрущевым его деду ноже для бумаги

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал в интервью РИА Новости, что, узнав о своем назначении на пост, вспомнил о семейной реликвии – ноже для разрезания бумаги, который советский лидер Никита Хрущев подарил его деду Итиро Коно.

"После войны многими предшественниками были приложены огромные усилия для (развития – ред.) японо-российской дипломатии. Мой дед – один из них. Шестьдесят один год назад мой дед в составе полномочной делегации японского правительства совершил визит в Советский Союз и неоднократно совещался с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным", — сообщил министр.

Японская делегация приехала в Москву на переговоры, итогом которых стало подписание Совместной декларации между Японией и Советским Союзом – документа, с которого началась послевоенная история дипломатических отношений между двумя странами. Итиро Коно – дед министра иностранных дел современной Японии, занимавший должность министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, стал одной из ключевых фигур этих переговоров. Его критики в Японии утверждают, что он за закрытыми дверями якобы попросил Булганина поставить условием для подписания конвенции о рыболовстве, в которой Япония была крайне заинтересована, подписание Совместной декларации, восстанавливавшей дипломатические отношения. Именно это якобы привело к тому, что Япония не заняла более жесткой позиции на переговорах и не смогла добиться признания за собой четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. С другой стороны, сохранившиеся стенограммы демонстрируют, что советская делегация не была склонна к уступкам в этом вопросе, а роль Итиро Коно в том, что две страны все-таки восстановили дипломатические отношения, трудно переоценить.

"Во время этих переговоров дед получил от Хрущева нож для разрезания бумаги, этот нож до сих пор хранится в нашей семье. Когда вышло решение о назначении меня на пост министра иностранных дел, в моей памяти возник именно этот нож для разрезания бумаги. Наследуя заслуги поколения деда, я тверд в решимости взяться за доставшуюся серьезную проблему – заключение мирного договора", — заявил министр иностранных дел Таро Коно.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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