Правозащитники назвали число политзаключенных на Украине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек на Украине содержатся в тюрьмах по политическим мотивам, заявила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, силы ополчения — террористическими, а сторонников республик называет "сепаратистами".

"По нашим данным, около 1,5 тысячи человек находятся в тюрьмах Украины по политическим статьям или статьям, которые приближены к политическим. То есть это обвинения в уголовном преступлении, но на самом деле это политические репрессии. Это сотни человек в Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве. Они находятся в колониях", — сказала Шеслер на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Шеслер "мы не можем ручаться, что в наших списках все 100% людей, которые подвергаются политическим преследованиям".

"Многие родственники бояться даже сообщить, что кто-то из их близких попал в тюрьму по политическим мотивам. Поэтому полный список вам никто не может предоставить", — добавила она.