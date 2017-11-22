Опрос показал отношение немцев к идее повторных выборов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около половины немцев высказались за проведение повторных выборов после провала переговоров о формировании парламентской коалиции "Ямайка", свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Insa для таблоида Bild.

Результаты опроса были опубликованы в среду. Из них следует, что 49,9% респондентов выступают за проведение повторных выборов, 20% опрошенных поддерживают создание правительства меньшинства. При этом за "большую коалицию" выступают 18,3% немцев. Коалицию "Ямайка" поддерживают всего 2,9% респондентов.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

"Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).