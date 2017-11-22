КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "шпионский скандал" в Белоруссии очередной "истерией" Минска.

"Сначала грибная истерия, потом ягодная истерия (инцидент с задержанием на границе грибников и тех, кто собирает ягоды — ред.), потом шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно построить логику относительно якобы Украины, которая работает в Белоруссии, что по определению является тотальной ерундой. Но кто-то это сознательно строит", — сказал Климкин журналистам в среду, их общение транслировал телеканал " 112 Украина ".

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность".

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что информация КГБ Белоруссии о причастности Шаройко к разведывательной деятельности не соответствует действительности. Во вторник Киев выслал из Украины первого секретаря посольства Белоруссии.