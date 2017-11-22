КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "шпионский скандал" в Белоруссии очередной "истерией" Минска.
В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность".
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что информация КГБ Белоруссии о причастности Шаройко к разведывательной деятельности не соответствует действительности. Во вторник Киев выслал из Украины первого секретаря посольства Белоруссии.