Французская сторона не имела права задерживать Керимова, заявил Косачев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Французская сторона не имела права задерживать сенатора Сулеймана Керимова, обладающего дипломатическим иммунитетом, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявил РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг , в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

"Сулейман Керимов — член российского парламента. Он имеет дипломатический паспорт и он обладает дипломатическим иммунитетом — задерживать его французская сторона не имела права с точки зрения российского парламента и с точки зрения российского МИДа", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".