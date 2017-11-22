Французская сторона не имела права задерживать Керимова, заявил Косачев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Французская сторона не имела права задерживать сенатора Сулеймана Керимова, обладающего дипломатическим иммунитетом, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Сулейман Керимов — член российского парламента. Он имеет дипломатический паспорт и он обладает дипломатическим иммунитетом — задерживать его французская сторона не имела права с точки зрения российского парламента и с точки зрения российского МИДа", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".