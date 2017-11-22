Генерала Младича удалили из зала суда за "непристойное поведение"

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Судья Гаагского трибунала Альфонс Ори удалил генерала Ратко Младича из зала во время вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости.
Судья предупредил Младича, а затем удалил его за непристойное поведение из зала суда, уточнив, что он может следить за ходом заседания "с дивана".
Параллельно с этим адвокаты требовали прервать заседание из-за состояния здоровья Младича, но Ори заявил, что продолжит оглашение приговора.
Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год его объявили в международный розыск.
Процесс по делу начался 16 мая 2012 года. Прокуратура обвинила 74-летнего генерала в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Всего обвинительный акт содержит 11 пунктов: два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны.
Обвиняемый вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты.