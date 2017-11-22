Генерала Младича удалили из зала суда за "непристойное поведение"

Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале

Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Судья Гаагского трибунала Альфонс Ори удалил генерала Ратко Младича из зала во время вынесения приговора, передает корреспондент РИА Новости.

Это произошло после того, как генерал вошел в зал суда после паузы, вызванной его плохим самочувствием. Доктора установили, что у подсудимого повысилось давление. Вернувшись, он начал выкрикивать какие-то слова в адрес судей. Разобрать содержание того, что он говорил, было невозможно.

Судья предупредил Младича, а затем удалил его за непристойное поведение из зала суда, уточнив, что он может следить за ходом заседания "с дивана".

Параллельно с этим адвокаты требовали прервать заседание из-за состояния здоровья Младича, но Ори заявил, что продолжит оглашение приговора.

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год его объявили в международный розыск.

С тех пор он скрывался, став самым разыскиваемым подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали Младича и выдали Международному трибуналу по бывшей Югославии.

Процесс по делу начался 16 мая 2012 года. Прокуратура обвинила 74-летнего генерала в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Всего обвинительный акт содержит 11 пунктов: два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны.

Обвиняемый вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты.