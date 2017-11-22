Младичу стало плохо во время вынесения приговора в МТБЮ, сообщил источник

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич почувствовал себя плохо в среду в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге во время вынесения приговора, сообщил РИА Новости информированный источник.

Пресс-служба официально не подтверждает эту информацию.

Во время оглашения приговора примерно в 12:40 мск Младич через своего адвоката передал просьбу выйти в туалет. Судья Альфонс Ори назначил пятиминутную паузу, которая затем была продлена до 30 минут, по истечении которых заседание также не продолжилось.

Прямая трансляция заседания ведется на сайте трибунала на нескольких языках.