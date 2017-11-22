СБУ разработала порядок организации гастролей на Украине артистов из России

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в соответствии с законом о запрете в стране гастролей ряда артистов из РФ разработала порядок организации мероприятий с их участием.

"Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий на Украине с участием граждан страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Как отмечается, порядок разработан в соответствии с законом о запрете на Украине гастролей ряда артистов из РФ.

"При подготовке запроса в СБУ для получения информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии обязательной при заполнении является информация об: организаторе гастрольного мероприятия; дате, времени, месте проведения и названии гастрольного мероприятия; фамилия, имя, отчество, дата рождения, сценический псевдоним граждан страны-агрессора, которые планируются к участию в гастрольном мероприятии, их принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует их творческую деятельность", — добавили в ведомстве.

Указывается, что запрос необходимо направлять на электронный адрес или по почте в Службу безопасности Украины.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Закон, запрещающий на Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, вступил в силу 16 ноября. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).