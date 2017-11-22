Причастна ли жена президента Зимбабве к его "падению", и где она сейчас?

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе, согласился уйти в отставку. Ранее предполагалось, что его жена – Грейс Мугабе намерена занять его пост, при этом СМИ сообщали, что она могла покинуть страну из-за последних событий.
Сообщалось, что супруга, которую некоторые рассматривали как преемника президента, — Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный ранее вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. По некоторым данным, супруга Мугабе призывала мужа снять Мнангагву с поста, утверждая, что он планирует переворот.CNN, представители армии Зимбабве ранее согласились на многие требования Мугабе, включая предоставление полного иммунитета ему и его жене и сохранение частной собственности.
Существуют вопросы, могла ли Грейс Мугабе быть причастна к "падению” мужа из-за своего образа жизни, и где она может находиться в настоящий момент?
Становление первой леди
Грейс Мугабе (девичья фамилия Маруфу) родилась 23 июля 1965 года в ЮАР, откуда через пять лет переехала в Зимбабве. В начале 1980-х годов она начала работу в администрации президента Зимбабве в качестве машинистки, а затем стала секретаршей Роберта Мугабе, который старше ее на 41 год.
В 1996 году пара поженилась, и Грейс Мугабе стала первой леди Зимбабве. У Роберта Мугабе с супругой трое общих детей.
Скандалы вокруг первой леди
Кроме этого, в августе 2017 года местное издание The Zimbabwean сообщило, года Грейс Мугабе подозревается в нападении на 20-летнюю модель Габриеллу Энгельс (Gabriella Engels), которая пришла в гости к сыновьям Мугабе в один из отелей в Йоханнесбурге в ЮАР. Сообщалось, что Грейс Мугабе избила девушку удлинителем электрического шнура, в результате чего у пострадавшей было рассечено лицо. Позднее, по данным издания, власти Зимбабве потребовали предоставить Грейс Мугабе дипломатический иммунитет.
Как писало издание The Times, ранее в 2009 году Грейс Мугабе потребовала от своего охранника избить фотографа газеты The Sunday Times в Гонконге, где она находилась на шопинге. По данным издания, первая леди Зимбабве также приняла участие в потасовке.Independent, в 2003 году во время поездки в Париж Грейс Мугабе потратила в магазинах 75 тысяч фунтов, чем вызвала недовольство граждан Зимбабве. Как отмечало агентство Рейтер, за любовь к красивой жизни первая леди Зимбабве была прозвана "Гуччи Грейс”.
В декабре 2010 года WikiLeaks заявил, что высокопоставленные чиновники в Зимбабве, включая Грейс Мугабе, зарабатывают миллионы долларов за счет найма диггеров и добычи алмазов из района Чиадзва.
Имущество и бизнес
По данным издания, семье президента принадлежит самая большая площадь земли в Зимбабве. Сообщалось, что "все фермы, которые Мугабе отобрали у белых владельцев, за исключением одной, стали собственностью государства в 2005 году, что означает, что правительство сможет забрать землю назад”. Супруга президента Грейс Мугабе инвестировала в эти владения средства, которые получала в качестве займов в зимбабвийских банках.
В остальное имущество семьи Мугабе, включая приют и две дорогие частные школы, вложили средства "доброжелатели”. Чтобы вызвать расположение Мугабе, многие члены партии ZANU PF отправляли в эти школы своих детей, как пишет газета.
По данным газеты Independent, семья Мугабе, в частности, владеет недвижимостью в Малайзии. Как писала ранее газета The Sunday Times, Грейс Мугабе также владеет недвижимостью и алмазным бизнесом в Гонконге.
Где сейчас Грейс Мугабе?
Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, президент Зимбабве Роберт Мугабе с женой находятся под домашним арестом. При этом газета Daily Mail писала, что Грейс Мугабе перемещают между военными базами страны.
В свою очередь источники сообщили газете Guardian, что первая леди Зимбабве по-прежнему под домашним арестом вместе с мужем.
По данным телеканала Sky News, Грейс Мугабе могла покинуть страну и выехать в Намибию. Однако позднее телеканал сообщил, что Грейс Мугабе не покидала страну.