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Причастна ли жена президента Зимбабве к его "падению", и где она сейчас?

Сюжет:
Политический кризис в Зимбабве (94)
13:2822.11.2017
(обновлено: 13:35 22.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiЖена президента Зимбабве Грейс Мугабе . Архивное фотоЖена президента Зимбабве Грейс Мугабе . Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе, согласился уйти в отставку. Ранее предполагалось, что его жена – Грейс Мугабе намерена занять его  пост, при этом СМИ сообщали, что она могла покинуть страну из-за последних событий.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото
© REUTERS / Mike Hutchings
Диктатура Мугабе закончилась: президент Зимбабве согласился уйти в отставку
Мугабе, который руководил страной 37 лет, подал в отставку после решения парламента о его импичменте. Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда во вторник вечером зачитал письмо президента с заявлением об отставке. Как сообщила радиостанция ZBC, инаугурация нового президента, которым станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, назначена на пятницу.

Сообщалось, что супруга, которую некоторые рассматривали как преемника президента, — Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный ранее вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. По некоторым данным, супруга Мугабе призывала мужа снять Мнангагву с поста, утверждая, что он планирует переворот.

Роберт Мугабе, президент Зимбабве. Архивное фото
© Википедия
Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2017 годах
По данным источника CNN, представители армии Зимбабве ранее согласились на многие требования Мугабе, включая предоставление полного иммунитета ему и его жене и сохранение частной собственности.

Существуют вопросы, могла ли Грейс Мугабе быть причастна к "падению” мужа из-за своего образа жизни, и где она может находиться в настоящий момент?

Становление первой леди

Грейс Мугабе (девичья фамилия Маруфу) родилась 23 июля 1965 года в ЮАР, откуда через пять лет переехала в Зимбабве. В начале 1980-х годов она начала работу в администрации президента Зимбабве в качестве машинистки, а затем стала секретаршей Роберта Мугабе, который старше ее на 41 год.

В 1996 году пара поженилась, и Грейс Мугабе стала первой леди Зимбабве. У Роберта Мугабе с супругой трое общих детей.

© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiПервая леди Зимбабве Грейс Мугабе и вице-президент Эммерсон Мнангагва в Хараре
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе и вице-президент Эммерсон Мнангагва в Хараре

Скандалы вокруг первой леди

Президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Конец эпохи. Кто такой Роберт Мугабе и почему в Зимбабве начался кризис
В 2002 году Евросоюз, а затем и США внесли Грейс Мугабе в санкционный список за запрет для международных наблюдателей обозревать проведение президентских выборов в Зимбабве в 2002 году.

Кроме этого, в августе 2017 года местное издание The Zimbabwean сообщило, года Грейс Мугабе подозревается в нападении на 20-летнюю модель Габриеллу Энгельс (Gabriella Engels), которая пришла в гости к сыновьям Мугабе в один из отелей в Йоханнесбурге в ЮАР. Сообщалось, что Грейс Мугабе избила девушку удлинителем электрического шнура, в результате чего у пострадавшей было рассечено лицо. Позднее, по данным издания, власти Зимбабве потребовали предоставить Грейс Мугабе дипломатический иммунитет.

Как писало издание The Times, ранее в 2009 году Грейс Мугабе потребовала от своего охранника избить фотографа газеты The Sunday Times в Гонконге, где она находилась на шопинге. По данным издания, первая леди Зимбабве также приняла участие в потасовке.

Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
СМИ сообщили дату инаугурации нового президента Зимбабве
По данным газеты Independent, в 2003 году во время поездки в Париж Грейс Мугабе потратила в магазинах 75 тысяч фунтов, чем вызвала недовольство граждан Зимбабве. Как отмечало агентство Рейтер, за любовь к красивой жизни первая леди Зимбабве была прозвана "Гуччи Грейс”.

В декабре 2010 года WikiLeaks заявил, что высокопоставленные чиновники в Зимбабве, включая Грейс Мугабе, зарабатывают миллионы долларов за счет найма диггеров и добычи алмазов из района Чиадзва.

© AFP 2017Участники демонстрации в Хараре требуют отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе
© AFP 2017
Участники демонстрации в Хараре требуют отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе

Имущество и бизнес

Жители Хараре празднуют отставку президента Зимбабве Роберта Мугабе. 21 ноября 2017
© REUTERS / Mike Hutchings
"Наконец-то этот парень ушел!": жители Хараре празднуют отставку Мугабе
Ранее издание Times сообщило, что военное руководство Зимбабве и высокопоставленные представители правящей партии ZANU PF рассматривают способы изъять имущество семьи Мугабе.

По данным издания, семье президента принадлежит самая большая площадь земли в Зимбабве. Сообщалось, что "все фермы, которые Мугабе отобрали у белых владельцев, за исключением одной, стали собственностью государства в 2005 году, что означает, что правительство сможет забрать землю назад”. Супруга президента Грейс Мугабе инвестировала в эти владения средства, которые получала в качестве займов в зимбабвийских банках.

В остальное имущество семьи Мугабе, включая приют и две дорогие частные школы, вложили средства "доброжелатели”. Чтобы вызвать расположение Мугабе, многие члены партии ZANU PF отправляли в эти школы своих детей, как пишет газета.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer
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Также семья Мугабе владеет несколькими роскошными домами, не считая президентского дворца, в котором 25 спален. По данным издания, резиденция президента была построена в 2000 году на "средства, источник которых не установлен”. Грейс Мугабе полгода назад приобрела особняк в Йоханнесбурге (ЮАР) за более чем 3 миллиона долларов, а также построила трехэтажный особняк на земле, "изъятой у пары белых пожилых людей в 2002 году”. По словам представителя международной неправительственной организации Crisis Group Пирса Пигу (Piers Pigou), "активы в стране могут стать предметом целого комплекса юридических действий”.

По данным газеты Independent, семья Мугабе, в частности, владеет недвижимостью в Малайзии. Как писала ранее газета The Sunday Times, Грейс Мугабе также владеет недвижимостью и алмазным бизнесом в Гонконге.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе

Где сейчас Грейс Мугабе?

Президент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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В СМИ ранее появлялась противоречивая информация относительно местонахождения первой леди Зимбабве.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, президент Зимбабве Роберт Мугабе с женой находятся под домашним арестом. При этом газета Daily Mail писала, что Грейс Мугабе перемещают между военными базами страны.

В свою очередь источники сообщили газете Guardian, что первая леди Зимбабве по-прежнему под домашним арестом вместе с мужем.

По данным телеканала Sky News, Грейс Мугабе могла покинуть страну и выехать в Намибию. Однако позднее телеканал сообщил, что Грейс Мугабе не покидала страну.

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© Ruptly , Associated Press
Танцы и ликование: реакция жителей Зимбабве на отставку президента Мугабе
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