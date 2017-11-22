Раскрашенные солдаты. Почему болгары вступились за памятник Советской Армии

Материал подготовлен совместно с журналистами болгарской газеты "Стандарт"

Издевательства вандалов над памятником Советской Армии в столице Болгарии Софии в последние годы стали регулярными. Последнее из них произошло 24 октября, когда неизвестные покрасили монумент в желтый цвет. МИД России тогда выразил возмущение этим актом и передал через посольство жесткую ноту.

Действия вандалов осуждают и местные жители.

"Осквернить памятник — это как глумиться над трупом. Это нечто постыдное, чему не может быть оправдания, независимо от того, насколько ты ненавидишь того, кому, собственно, и поставлен этот памятник", — считает 53-летний инженер Николай Начев.

С ним согласен 62-летний Запрян Терзиев. "Когда я вижу, как молодые люди с пеной у рта объясняют, что это памятник иностранной армии, я просто хочу им сказать, что это, прежде всего, памятник солдату", — говорит он. Терзиев отмечает, что построенный в 1954 году комплекс является мемориалом как советской, так и болгарской армии.

На заключительном этапе Второй мировой войны 450 тысяч болгарских солдат и добровольцев сражались против Третьего Рейха. Подразделения страны находились под командованием Третьего Украинского фронта и фактически являлись частью советских войск. С 8 сентября 1944 года по 9 мая 1945 года погибли 8 337 болгарских бойцов и офицеров, 9 155 пропали без вести, а 22 958 получили ранения. Генерал Владимир Стойчев был единственным иностранным генералом, который принял участие в параде Победы в Москве. Это и есть признание роли и места болгарских солдат в Советской Армии, которая тогда стала освободительницей Европы от фашизма, хотя сейчас это многих раздражает.

И пролитая болгарская кровь — цена за то, чтобы страна не лишилась своих территорий, поскольку ее балканские соседи ни за что не упустили бы случая потребовать компенсации за то, что София ввязалась в войну как союзник Гитлера.

"Мне очень странно, почему вандалы с таким остервенением расцарапывают и раскрашивают памятник Советской Армии. Ведь все таки это же не памятник английским и американским летчикам, которые варварски бомбили Софию с весны 1941 и до 1944 года", — недоумевает 22-летний студент Росен Варадинов. Он категорически не согласен с тем, что для молодого поколения болгар характерен русофобский настрой.

Его сверстники из молодежных структур Болгарской социалистической партии готовы по ночам охранять памятник, чтобы остановить вандалов. И такая охрана действительно нужна.

В 2011 году фигуры советских солдат разрисовали, как героев комиксов Супермена и Бэтмена. В феврале 2014 года ранним утром на памятнике обнаружили надписи "Слава Украине" и "Капутин". Над ними был нарисован украинский флаг, а одна из фигур была покрашена в синий и желтый цвета.

© AFP 2017 / Nikolay Doychinov Памятник Советской армии в Софии, раскрашенный в цвета флага Украины © AFP 2017 / Nikolay Doychinov Памятник Советской армии в Софии, раскрашенный в цвета флага Украины

В августе 2013 года солдаты стали розовыми, а под ними появились надписи на чешском и болгарском языках: "Болгария извиняется!!!" и "Прага 68" по случаю 45-ой годовщины подавления Пражской весны.

Несмотря на регулярный характер осквернений, вандалы до сих пор не пойманы и не наказаны. И это стало самым большим упреком с российской стороны болгарским властям. Отсутствие адекватных мер против злоумышленников создает ложное впечатление, что болгарское общество охладело к своим братьям. Однако все социологические опросы показывают, что большинство болгар подчеркнуто по-доброму относятся к России и видят в ней дружественную страну, независимо от того, что Болгария входит в ЕС и НАТО.

"Многие не понимают, насколько опасно для нас, болгар, осквернение советских памятников. Не только из-за риска нового ухудшения наших межгосударственных отношений с Москвой. Но еще и потому, что нет такого русского человека, который не испытывал бы священных чувств к этим монументам, являющимся наивысшим символом самопожертвования ради свободы человечества", — заключает профессор Ваня Добрева, публицист и политик, бывший депутат.