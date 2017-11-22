Раскрашенные солдаты. Почему болгары вступились за памятник Советской Армии

Материал подготовлен совместно с журналистами болгарской газеты "Стандарт"
Издевательства вандалов над памятником Советской Армии в столице Болгарии Софии в последние годы стали регулярными. Последнее из них произошло 24 октября, когда неизвестные покрасили монумент в желтый цвет. МИД России тогда выразил возмущение этим актом и передал через посольство жесткую ноту.
Действия вандалов осуждают и местные жители.
С ним согласен 62-летний Запрян Терзиев. "Когда я вижу, как молодые люди с пеной у рта объясняют, что это памятник иностранной армии, я просто хочу им сказать, что это, прежде всего, памятник солдату", — говорит он. Терзиев отмечает, что построенный в 1954 году комплекс является мемориалом как советской, так и болгарской армии.
И пролитая болгарская кровь — цена за то, чтобы страна не лишилась своих территорий, поскольку ее балканские соседи ни за что не упустили бы случая потребовать компенсации за то, что София ввязалась в войну как союзник Гитлера.
"Мне очень странно, почему вандалы с таким остервенением расцарапывают и раскрашивают памятник Советской Армии. Ведь все таки это же не памятник английским и американским летчикам, которые варварски бомбили Софию с весны 1941 и до 1944 года", — недоумевает 22-летний студент Росен Варадинов. Он категорически не согласен с тем, что для молодого поколения болгар характерен русофобский настрой.
В 2011 году фигуры советских солдат разрисовали, как героев комиксов Супермена и Бэтмена. В феврале 2014 года ранним утром на памятнике обнаружили надписи "Слава Украине" и "Капутин". Над ними был нарисован украинский флаг, а одна из фигур была покрашена в синий и желтый цвета.
В августе 2013 года солдаты стали розовыми, а под ними появились надписи на чешском и болгарском языках: "Болгария извиняется!!!" и "Прага 68" по случаю 45-ой годовщины подавления Пражской весны.
"Многие не понимают, насколько опасно для нас, болгар, осквернение советских памятников. Не только из-за риска нового ухудшения наших межгосударственных отношений с Москвой. Но еще и потому, что нет такого русского человека, который не испытывал бы священных чувств к этим монументам, являющимся наивысшим символом самопожертвования ради свободы человечества", — заключает профессор Ваня Добрева, публицист и политик, бывший депутат.