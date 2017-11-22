СМИ сообщили дату инаугурации нового президента Зимбабве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Инаугурация нового президента Зимбабве, которым станет бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, назначена на пятницу, сообщает радиостанция ZBC.
По данным радиостанции, Мнангагва, который ранее был вынужден покинуть страну из-за угроз, вернется в Зимбабве сегодня вечером.
Ранее СМИ сообщали, что Мнангагва займет пост президента уже в среду.
Мнангагва во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране, и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность.
Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.