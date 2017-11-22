В МИД Японии назвали условие налаживания стратегических отношений с Россией

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Отношения Москвы и Токио могут стать по-настоящему стратегическими, если странам удастся решить проблему мирного договора — выход из этой ситуации рассчитывает найти глава МИД Японии Таро Коно; о своем настрое найти "прорывное решение" он сообщил в эксклюзивном интервью РИА Новости в накануне своего визита в РФ.

"Между Японией и Россией существует ненормальная ситуация, которая заключается в том, что в течение 70-ти послевоенных лет так и не был заключен мирный договор. Я хочу найти выход из этой ситуации. Японско-российские отношения скрывают в себе безграничные возможности", — заявил министр.

"Если эти скрытые силы будут высвобождены, и между Японией и Россией установятся по-настоящему стратегические отношения, это пойдет на пользу не только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и всему мировому сообществу в целом. Разумеется, что без решения этой коренной проблемы, которая 70 лет остается неразрешенной между двумя странами, эти скрытые силы не расцветут. Так давайте же мы вместе – народы Японии и России – будем сотрудничать, вместе мечтать и вместе сделаем так, чтобы эти мечты расцвели!" — добавил министр.

В этой связи особую важность приобретают проекты по совместной экономической деятельности, которые стороны намерены реализовывать на четырех островах — Кунашире, Шикотане, Итурупе и Хабомаи.

"То, что японцы и русские вместе рисуют образ будущего четырех островов, служит углублению взаимопонимания и доверия. Я убежден, что это станет большим плюсом для заключения мирного договора. Я хотел бы в рамках "нового подхода", который выражает идеи, направленные в будущее, вместе найти прорывное решение для заключения мирного договора", — подчеркнул глава МИД Японии.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Итиро Коно – дед министра иностранных дел Таро Коно, занимая в 1956 году пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства сыграл чрезвычайно важную роль в подписании Совместной декларации.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.