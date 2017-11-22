МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Переговоры геологических служб России и Канады по границам континентального шельфа в Арктике начнутся в конце ноября, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"В Канаду наши коллеги летят в конце ноября. Геологи будут обсуждать все те материалы, все подходы, которые сегодня существуют. Мы придерживаемся своего подхода, своей позиции, того, что мы всегда декларировали", — сказал Донской.
Министр напомнил, что в декабре 2016 года в Дании прошла встреча геологических служб, где Россия предложила начать переговоры по тем заявкам, которые находятся в комиссии ООН.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива.