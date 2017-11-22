МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Переговоры геологических служб России и Канады по границам континентального шельфа в Арктике начнутся в конце ноября, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Заявки в комиссию ООН также подали Норвегия и Дания, в ближайшее время ожидается заявка от Канады и позднее — от США.

"В Канаду наши коллеги летят в конце ноября. Геологи будут обсуждать все те материалы, все подходы, которые сегодня существуют. Мы придерживаемся своего подхода, своей позиции, того, что мы всегда декларировали", — сказал Донской.

Министр напомнил, что в декабре 2016 года в Дании прошла встреча геологических служб, где Россия предложила начать переговоры по тем заявкам, которые находятся в комиссии ООН.

Как сообщил ранее РИА Новости участник подготовки российской заявки на расширение шельфа в Арктике от Российской академии наук, заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени П.П.Ширшова РАН Леопольд Лобковский, в 2018 году начнутся научные дискуссии с представителями Канады, Дании, США и Норвегии по поводу принадлежности подводных тектонических структур Северного Ледовитого океана к различным участкам Арктического шельфа.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива.