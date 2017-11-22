Премьер Ливана передумал уходить в отставку, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заявивший в начале ноября о намерении подать в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири передумал уходить со своего поста после встречи с президентом страны, передает телеканал Al-Mayadeen.

"Я подал заявление об отставке президенту республики (Мишелю Ауну — ред.), он попросил меня подождать, я согласился и отложил отставку", — цитирует канал заявление Харири, вернувшегося в Ливан после более чем двухнедельного пребывания в Саудовской Аравии.

"Аун попросил подождать (с отставкой), чтобы проконсультироваться по поводу причин отставки, я пошел ему навстречу", — заявил премьер.

Харири также заявил, что готов к обстоятельному диалогу и сотрудничеству с президентом для решения ряда разногласий.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

Во вторник Харири уже успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.