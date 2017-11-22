На окраине Тбилиси спецназ начал штурмовать жилой корпус, сообщили СМИ

ТБИЛИСИ, 22 ноя – РИА Новости. Спецназ Грузии начал штурмовать жилой корпус на окраине Тбилиси, на втором этаже которого находятся подозреваемые в терроризме; штурм транслируют украинские телеканалы.
По данным телекомпании "Рустави 2", "сотрудники спецназа пытались попасть в дом, однако не смогли сделать этого из-за железной двери, поэтому решили штурмовать со двора.
Очевидцы рассказали в эфире грузинских телекомпаний, что "подозреваемые в ответ на стрельбу кидают из окон гранаты".
Спецоперация длится около восемнадцати часов, все это время подозреваемым удается успешно оказывать сопротивление правоохранителям.