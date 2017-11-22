Эрдоган обвинил Запад в попытке расколоть исламский мир

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются расколоть исламский мир, "экспортируя" в него преступников, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Реализуется сценарий по расколу исламского мира, мусульман, уничтожению их ценностей и, что самое опасное, – их будущего… Запад "экспортировал" в исламские страны всех преступников и бандитов, пытаясь таким образом обеспечить свое будущее", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании комитета по экономике и торговле Организации исламского сотрудничества. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, в результате действий банд боевиков ИГ*, "Аль-Каиды"*, YPG (сил самообороны сирийских курдов, которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана) и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) "регион утопает в море крови".

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Эрдоган отметил, что равнодушие к трагедии, которая происходит в Сирии на протяжении семи лет, бесчеловечное отношение к беженцам на границах стран ЕС, игнорирование геноцида мусульман в провинции Аракан в Мьянме продемонстрировали истинное лицо Запада. "На смену общечеловеческим ценностям и демократии там пришли исламофобия, неонацизм и расизм", — сказал президент Турции.

"Кто получает реальную выгоду от многомиллиардных контрактов на продажу оружия исламским странам? Кому на руку вражда между мусульманами? Кому выгоден новый передел границ в регионе? Ответы на эти вопросы дают возможность сформировать новое видение для борьбы с вызовами в регионе", — добавил турецкий лидер.

*Террористические организации, запрещенные в России.