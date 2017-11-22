МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности объединения ДНР и ЛНР — внутреннее дело самих народных республик.

Так он ответил на вопрос, может ли Кремль поддержать такой шаг. От дальнейших комментариев на эту тему Песков отказался.

После госпереворота в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей провозгласили создание народных республик. Киев их не признает и считает ДНР и ЛНР оккупированными территориями, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины весной того же года начали военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.