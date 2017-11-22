Керимову продлили срок содержания под стражей во Франции

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову на сутки продлили срок содержания под стражей, заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Этот срок не может превышать 48 часов, если нет судебного решения, которое должны вынести в течение дня.

"Какие-то прогнозы пока делать рано", — добавил собеседник агентства.

По его словам, что Керимова сегодня допросят.

Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября и доставили в полицейский участок. По одним неофициальным данным, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов, по другим — в отмывании денег. По словам источника РИА Новости, сенатор отверг обвинения.

Дипломаты добиваются его освобождения. МИД уже уведомил французскую сторону о том, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом. Однако он приехал во Францию по личным делам. Поскольку сенатора не направляли в командировку, диппаспорта у него при себе не было. В Кремле заявили, что МИД ведет активную работу по вопросу задержания Керимова.

Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.