Керимову продлили срок содержания под стражей во Франции

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову на сутки продлили срок содержания под стражей, заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
"Какие-то прогнозы пока делать рано", — добавил собеседник агентства.
По его словам, что Керимова сегодня допросят.
Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября и доставили в полицейский участок. По одним неофициальным данным, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов, по другим — в отмывании денег. По словам источника РИА Новости, сенатор отверг обвинения.
Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.