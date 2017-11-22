В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия по линии МИД ведет активную работу по вопросу задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, является залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов", — заявил он.

По его словам, российское диппредставительство сейчас в постоянном режиме занимается этим вопросом.

"Разумеется, здесь особое значение (имеет — ред.) — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена", — добавил пресс-секретарь президента.

Как позднее заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, срок содержания сенатора под стражей продлили на сутки.



Ранее сообщалось, что Керимова задержали в Ницце. По одним неофициальным данным, сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов, по другим — в отмывании денег. Позднее источник в аппарате Совета Федерации сообщил, что Керимов находился во Франции без дипломатического паспорта.