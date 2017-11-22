В Кремле не стали комментировать ситуацию в Луганске

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о том, что происходит в Луганске, но воздержатся от комментариев до появления более детальной информации, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий ранее заявил, что все попытки дестабилизации обстановки в ЛНР напрасны и в ближайшее время они будут полностью нейтрализованы.

"Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией. Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь. По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание обстановки, сложившейся в Луганске.

Песков также добавил, что Кремль следит за развитием ситуации.