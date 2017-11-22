Обстановка в столице Зимбабве в первый день после отставки Мугабе спокойная

ХАРАРЕ (Зимбабве), 22 ноя — РИА Новости, Арсен Сулейманов. Первый день после отставки Роберта Мугабе с поста президента Зимбабве ничем не отличается от обычного будничного дня, в столице страны городе Хараре празднования завершились ещё ночью, и теперь люди спешат по своим делам, передаёт в среду корреспондент РИА Новости.

В Хараре, который полночи фактически был большой праздничной площадкой, сейчас ничего не говорит о том, что буквально накануне произошло знаменательное для жителей событие. Если вчера улицы были наполнены шумом, песнями и смехом, то сейчас жители столицы с абсолютно обыденными выражениями лиц спешат на работу, если она у них есть.

Если же идти на работу по какой-то причине не нужно, то житель Хараре, по крайней мере в центре столицы, коротает время за общением с друзьями, с которыми встречается на перекрестках или в тени деревьев в парке.

Чтобы узнать о настроении молодёжи, корреспондент РИА Новости решил подойти к одному из них. Молодой человек по имени Таванда ожидаемо заявил, что очень счастлив. На вопрос, есть ли у него работа, он развел руками и сказал, что нет.

"Я хочу работать, я хочу учиться, но у меня нет денег, чтобы учиться",- пожаловался собеседник агентства, выразив надежду, что теперь ситуация в стране начнет меняться в лучшую сторону.

Во вторник парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно. После решения об импичменте Мугабе заявил о своей отставке.