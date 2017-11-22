Гройсман заявил, что только женщины могут изменить жизнь в стране к лучшему

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что только гендерное равенство может "обеспечить качественные изменения в стране"; он заявил, что ему "приходилось работать с женскими коллективами: это совсем другой уровень ответственности, компетентности, настойчивости".

"Структура украинского парламента относительно гендерного равенства немного изменилась, но этого не достаточно. Мне приходилось работать с женскими коллективами: это совсем другой уровень ответственности, компетентности, настойчивости. Я убежден, что только так мы можем обеспечить качественные изменения в стране… Даже такой скромный процент — 12% представительства женщин в украинском парламенте компенсирован их энергией", — заявил Гройсман в среду в ходе Украинского женского конгресса.

Он сказал, что украинское правительство уже внедряет правовые инструменты для достижения гендерного равенства в украинской политике. Премьер также сказал, что нынешнее украинское законодательство учитывает гендерные аспекты.