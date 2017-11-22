СМИ сообщили о смерти сотрудника спецназа, получившего ранение в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Получивший ранение в ходе контртеррористической операции в Тбилиси спецназовец скончался в больнице, сообщает в среду грузинская телекомпания "Рустави 2".

В среду утром стало известно, что в ходе спецоперации в Тбилиси был ранен боец спецназа, его госпитализировали.

"В минздраве пока не комментируют информацию, однако по нашей информации, сотрудник спецназа, который получил ранение в голову в ходе спецоперации, скончался в больнице во время операции", — заявил журналист телекомпании.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу.

В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. Проживающих в корпусах людей, где проходит спецоперация, полностью эвакуировали. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа. Грузинские СМИ сообщают, что спецоперация ведется с целью задержания, предположительно, двух иностранных граждан, подозреваемых в терроризме.