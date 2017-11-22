В Тбилиси задержали одного человека в ходе контртеррористической операции

ТБИЛИСИ, 22 ноя – РИА Новости. Один человек задержан в ходе контртеррористической операции, которая проходит на окраине Тбилиси уже около 17 часов, заявила глава пресс-службы службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

В ночь на среду ведомство сообщило, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу.

"В результате спецоперации задержан один человек. Спецоперация по задержанию остальных лиц продолжается. По предварительной информации, данные лица не являются гражданами Грузии и являются членами террористической организации", — заявила Гиоргобиани на брифинге.

В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. Проживающих в корпусах людей, где проходит спецоперация, полностью эвакуировали. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа.