Юрист прокомментировал действия полиции при задержании сенатора Керимова

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Ниццы не нарушала международное право, задержав российского сенатора Сулеймана Керимова, если это была его частная поездка во Францию, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

Источник в Совете Федерации сообщил РИА Новости, что задержанный во Франции Керимов въехал в страну без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной командировке. Также источник в комитете СФ по регламенту сообщил агентству, что Керимов не находился во Франции в служебной командировке, он был там по личным делам.

В соответствии с французским законодательством, уклонение от уплаты налогов и отмывание средств (blanchiment de fraude fiscale) грозит пятью годами тюремного заключения и штрафом до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств — до десяти лет заключения и штрафом до миллиона евро, а также конфискацией имущества.

Иммунитет для официальных поездок



Как отметил Капустин, существует несколько конвенций, которые регулируют дипломатический иммунитет, в частности, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, Конвенция о специальных миссиях 1969 года и ряд других конвенций.

"Все приложения всех конвенций применяются к официальным должностным лицам, которые выполняют официальные обязанности. Если это лицо, например, едет из одной страны в другую и попадает на территорию третьих стран, где не является дипломатом, тем не менее, согласно конвенции, на него распространяются привилегии и иммунитет, и третье государство обязано их уважать", — пояснил эксперт.

По его словам, что касается частных поездок, то в них любой человек, будь то дипломат, государственный деятель, является частным лицом, поэтому к нему могут быть предъявлены требования на территории какого-либо государства, где он находится, как к обычным гражданам, вне зависимости от наличия дипломатического паспорта.

Действия без нарушений



"Дипломатический паспорт — это подтверждение его статуса внутри государства, но ни в коем случае не значит, что он признан таковым в другом государстве", — добавил собеседник агентства, отметив, что подобные прецеденты уже случались ранее, в частности, в 1990-х и 2000-х годах.

Как пояснил Капустин, должностное лицо государства не обладает статусом, если не подпадает под конвенцию о специальных миссиях, если не было специально послано главой государства, главой правительства или министром иностранных дел для каких-то официальных целей в другую страну.

"В данном случае эти конвенции не распространяются на должностных лиц, и это надо понимать, что сам по себе сенатор или депутат Думы — не более чем иностранец, занимающий высокое положение", — сказал эксперт.

Он отметил, что необходимо разработать специальную конвенцию о статусе, об обменах привилегиями и иммунитетом должностных лиц, но пока такого документа нет.

Как добавил Капустин, в настоящий момент нет международно-правового акта, который бы эти нормы устанавливал, а есть лишь правила вежливости, что надо уважать государственных деятелей и так далее.

"Но, когда частная поездка, то в ней эти вопросы достаточно противоречивы. Были случаи в практике США и Мексики, когда даже губернаторов или депутатов арестовывали, привлекали к суду, поскольку те были на территории другого государства, приехали как частные лица, в туристическую поездку и так далее. Я думаю, что с этой точки зрения, с точки зрения международного права, действия полиции Франции ничего не нарушают", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом он также сказал, что Россия, бесспорно, предоставит дипломатическую защиту Керимову.