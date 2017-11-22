Юрист прокомментировал действия полиции при задержании сенатора Керимова

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Ниццы не нарушала международное право, задержав российского сенатора Сулеймана Керимова, если это была его частная поездка во Францию, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Источник в Совете Федерации сообщил РИА Новости, что задержанный во Франции Керимов въехал в страну без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной командировке. Также источник в комитете СФ по регламенту сообщил агентству, что Керимов не находился во Франции в служебной командировке, он был там по личным делам.
В соответствии с французским законодательством, уклонение от уплаты налогов и отмывание средств (blanchiment de fraude fiscale) грозит пятью годами тюремного заключения и штрафом до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств — до десяти лет заключения и штрафом до миллиона евро, а также конфискацией имущества.
Иммунитет для официальных поездок
"Все приложения всех конвенций применяются к официальным должностным лицам, которые выполняют официальные обязанности. Если это лицо, например, едет из одной страны в другую и попадает на территорию третьих стран, где не является дипломатом, тем не менее, согласно конвенции, на него распространяются привилегии и иммунитет, и третье государство обязано их уважать", — пояснил эксперт.
По его словам, что касается частных поездок, то в них любой человек, будь то дипломат, государственный деятель, является частным лицом, поэтому к нему могут быть предъявлены требования на территории какого-либо государства, где он находится, как к обычным гражданам, вне зависимости от наличия дипломатического паспорта.
Действия без нарушений
Как пояснил Капустин, должностное лицо государства не обладает статусом, если не подпадает под конвенцию о специальных миссиях, если не было специально послано главой государства, главой правительства или министром иностранных дел для каких-то официальных целей в другую страну.
"В данном случае эти конвенции не распространяются на должностных лиц, и это надо понимать, что сам по себе сенатор или депутат Думы — не более чем иностранец, занимающий высокое положение", — сказал эксперт.
Он отметил, что необходимо разработать специальную конвенцию о статусе, об обменах привилегиями и иммунитетом должностных лиц, но пока такого документа нет.
"Но, когда частная поездка, то в ней эти вопросы достаточно противоречивы. Были случаи в практике США и Мексики, когда даже губернаторов или депутатов арестовывали, привлекали к суду, поскольку те были на территории другого государства, приехали как частные лица, в туристическую поездку и так далее. Я думаю, что с этой точки зрения, с точки зрения международного права, действия полиции Франции ничего не нарушают", — подчеркнул собеседник агентства.
При этом он также сказал, что Россия, бесспорно, предоставит дипломатическую защиту Керимову.