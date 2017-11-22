Российский адмирал призвал продолжать поиски аргентинской подлодки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Поисковую операцию по обнаружению аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" необходимо продолжать, хотя шансы на то, что экипаж жив, очень невелики, сообщил РИА Новости в среду бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
О том, что лодка находится на этой глубине, сообщили некоторые аргентинские СМИ.
По словам Попова, в случае обнаружения подлодки необходимо приступать к спасательной операции. "Это второй этап, спасательная операция является производной от поисковой", — сказал адмирал.
В то же время он выразил сомнение в том, что аргентинские ВМС могут самостоятельно провести спасательную операцию. "Скорее всего, придется привлекать иностранных спасателей", — сказал Попов.
Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.