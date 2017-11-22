Российский адмирал призвал продолжать поиски аргентинской подлодки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Поисковую операцию по обнаружению аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" необходимо продолжать, хотя шансы на то, что экипаж жив, очень невелики, сообщил РИА Новости в среду бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

"Если верна информация о том, что лодка может находиться на глубине 70 метров и 300 километрах от берега, то поисковую операцию надо обязательно продолжать, хотя шансы на то, что экипаж жив, невелики", — сказал Попов.

О том, что лодка находится на этой глубине, сообщили некоторые аргентинские СМИ.

По словам Попова, в случае обнаружения подлодки необходимо приступать к спасательной операции. "Это второй этап, спасательная операция является производной от поисковой", — сказал адмирал.

В то же время он выразил сомнение в том, что аргентинские ВМС могут самостоятельно провести спасательную операцию. "Скорее всего, придется привлекать иностранных спасателей", — сказал Попов.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.