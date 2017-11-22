В Таиланде в результате ДТП погибли четыре человека

БАНГКОК, 22 ноя – РИА Новости. Четыре гражданина Мьянмы погибли, двое получили тяжелые травмы в ДТП с автомобилем-пикапом в провинции Так в районе таиландско-мьянманской границы, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Все пострадавшие в аварии были старшими офицерами одной из этнических Каренских армий, контролирующих значительную часть территории Каренского штата Мьянмы, включая проходящий через этот штат участок границы с Таиландом. Офицеры возвращались в Мьянму после конференции по безопасности пограничных регионов, которая проходила на таиландской территории.

ДТП произошло в ночь на среду. Пикап с офицерами на полном ходу врезался в дерево. Сотрудники полиции провинции Так, ведущие расследование, предполагают, что водитель автомобиля, погибший в аварии, уснул за рулем, говорится в сообщении.

Каренские этнические вооруженные формирования участвовали с 1949 по 1994 год в гражданской войне в Мьянме, воюя против центрального правительства в Рангуне (Янгоне). В послевоенный период некоторые из них иногда становились на время союзниками мьянманских вооруженных сил и выполняли роль независимых пограничных подразделений, после чего снова переходили в лагерь противников мьянманской армии. Каренские военные являются реальной силой в пограничных с Таиландом районах Мьянмы и осуществляют охрану границы на ряде участков с мьянманской стороны.