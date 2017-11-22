СМИ сообщили о стягивании бронетехники на окраине Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Бронетехнику стягивают к району контртеррористической спецоперации, которая ведется на окраине Тбилиси уже более 16 часов, передает телекомпания "Рустави 2".

По данным ТВ, "на месте прибыли бронемашина "Кобра". Служба госбезопасности пока не дает официальных комментариев.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу.

В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. Проживающих в корпусах людей, где проходит спецоперация, полностью эвакуировали. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа. Грузинские СМИ сообщают, что спецоперация ведется с целью задержания, предположительно, двух иностранных граждан, подозреваемых в терроризме.