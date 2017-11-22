В Днепропетровской области четыре подростка погибли в ДТП

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Четыре подростка погибли и один госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник вечером, на месте работали спасатели.

"Легковой автомобиль Nissan Almera слетел с трассы, перевернувшись, совершил столкновение с деревом. На момент аварии в автомобиле находились пять детей", — говорится в сообщении.

Указывается, что в результате аварии погибли две 16-летние девушки и два молодых человека 16 и 17 лет, еще одного 17-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.