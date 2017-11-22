ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудник спецназа госпитализирован с ранением в ходе контртеррористической спецоперации, которая проходит на окраине Тбилиси уже более 16 часов, передает телекомпания "Имеди".

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу.

В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. Проживающих в корпусах людей, где проходит спецоперация, полностью эвакуировали. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа. Грузинские СМИ сообщают, что спецоперация ведется с целью задержания, предположительно, двух иностранных граждан, подозреваемых в терроризме.

"Служба госбезопасности подтвердила, что ранен минимум один сотрудник спецназа", — сообщает телекомпания "Имеди". В материале телеканала видно, как скорая помощь доставляет в больницу раненного в руку спецназевца.