Израильские военные ранили палестинца, пытавшегося проникнуть в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по двум палестинцам, замеченным при попытке проникнуть в страну из сектора Газа, и ранили одного из них, сообщила армейская пресс-служба.

Военные не говорят, были ли они вооружены и с какой целью пересекали хорошо охраняемую границу.

"Военнослужащие засекли двух подозреваемых при попытке проникнуть в Израиль из северной части сектора Газа. Ввиду прямой угрозы наши силы открыли по ним огонь. Один из них был ранен и эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщили в армии.

Второго палестинца задержали для допроса.

Военные опасаются вылазок боевиков, которые пообещали отомстить за недавнюю гибель 12 своих соратников во взорванном израильтянами подземном туннеле. Жители сектора Газа, живущего в условиях блокады и тяжелого экономического кризиса, также нередко пытаются проникнуть в Израиль в поисках работы.