В Госдуме готовы отреагировать на задержание сенатора Керимова во Франции

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума может рассмотреть проект поручения в МИД РФ о ноте протеста в МИД Франции после задержания в Ницце члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания Госдумы депутат Ризван Курбанов предложил обратиться в МИД Франции в связи с задержанием сенатора Керимова во Франции.

"Давайте исходить из норм нашего регламента. У вас есть время до завершения пленарного заседания подготовить соответственно проект поручения либо нашим профильным комитетом, либо обращение в МИД, уже по итогам рассмотрения Госдума примет то или иное решение. Но обращаю внимание на то, что нам необходимо обсуждать конкретные предложения, которые должны быть розданы в зале. Просьба к международному комитету вам помочь в подготовке данного обращения", — ответил на это Володин.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.