В Дагестане отслеживают ситуацию с задержанием Керимова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Руководство Дагестана отслеживает ситуацию с задержанием во Франции сенатора от республики Сулеймана Керимова, надеется на позитивное развитие событий, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

"Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД. Надеемся на позитивное развитие событий", — сказал Умаханов.