Украинские силовики выпустили 65 мин по ДНР за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 65 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, на горловском направлении из минометов калибром 82 миллиметра силовики выпустили пять мин, на донецком использовались минометы калибрами 120 и 82 миллиметра (14 и 41 мина соответственно).
"Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – один раз, пять мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 137 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве добавили, что силовики использовали гранатометы различного типа и стрелковое оружие.