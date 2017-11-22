Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (279)

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранение получил один мирный житель, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Докучаевска ранение получила мирная жительница", — сказал представитель ведомства.