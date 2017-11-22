СМИ сообщили о возможных планах боевиков напасть на индийских политиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя — РИА Новости. Боевики базирующейся в Пакистане исламистской организации "Джаиш-е-Мухаммад", предположительно, внесли имена ряда высокопоставленных индийских политиков в список лиц, подлежащих уничтожению, сообщает в среду телеканал Zee News, указывая, что в этот список вошли представители правящей партии Индии BJP, в том числе члены действующего кабинета министров страны.

"Джайш-е-Мухаммад" (буквально — "Армия Мухаммеда") — исламистская организация, основанная в марте 2000 года. Ее основной заявленной целью является отделение Кашмира от Индии и его последующее присоединение к Пакистану. Организация признана террористической ООН, а также в Пакистане, Индии, Австралии, ОАЭ, Великобритании, США и Канаде.

По данным телеканала, боевики уже сформировали специальное подразделение, которое будет отвечать исключительно за нападения на индийских политиков высокого уровня. Параллельно с этим, власти страны уже начали расследование, пытаясь установить, насколько эта информация соответствует действительности.

Телеканал отмечает, что для своего "элитного отряда" "Джаиш-е-Мухаммад" вербует боевиков на территории соседнего Бангладеш. Если эти данные подтвердятся, вероятно, что отдельные группы исламистов уже могли проникнуть в Индию для подготовки к нанесению удара, передает Zee News.