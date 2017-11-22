Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Шанс найти пропавшую подводную лодку "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пока там не закончился кислород, невелик, так как на субмарине такого типа ресурсы ограничены, сообщил РИА Новости Владимир Баранов, директор компании "ИнвестСтройТрест", занимающейся экспедированием морских грузов в странах Азии.

"Меня в свое время учили работать на подводной лодке… Эта подлодка – дизельная, и у нее упрощенное устройство по сравнению с атомоходами. Она более "легкая", на ней совершенно ограничен запас воздуха, ограничены ресурсы. К сожалению, поэтому, наверное, ее уже будет сложно найти с живым экипажем. Но будем надеяться на лучшее", — сказал собеседник.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.