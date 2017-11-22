В Мексики зафиксировали самый высокий уровень убийств за 20 лет

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Октябрь 2017 года стал в Мексике рекордным по количеству убийств за последние 20 лет – почти 2,4 тысячи, сообщил исполнительный секретариат национальной системы общественной безопасности.

Предыдущий "рекорд" по числу убийств в Мексике был зафиксирован в мае – тогда были убиты почти 2,2 тысячи человек.

По данным секретариата, всего с начала года в стране были совершены около 20,9 тысячи убийств. За тот же период 2016 года этот показатель составил 20,5 тысяч. 2017 год может стать, таким образом, рекордным по числу убийств с момента прихода к власти президента Энрике Пеньи Ньето (у власти с декабря 2012 года).