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Налоговые претензии: в Ницце задержали бизнесмена и сенатора Керимова

Сюжет:
Задержание Сулеймана Керимова во Франции (7)
06:5922.11.2017
449990
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фотоЧлен Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. 22 ноя — РИА Новости. Во вторник в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
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В дипведомстве не предоставили подробностей задержания сенатора и не стали делать прогнозов касательно дальнейшего развития событий. Однако стало известно, что сотрудникам генконсульства удалось добиться с ним встречи в полицейском участке.

Кроме того, представитель посольства заверил, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с местными властями и добиваются освобождения Керимова.

Источник в Совете Федерации сообщил, что Керимова задержали ночью на вторник. Также отмечается, что сенатор прибыл во Францию не по служебным, а по личным делам. Керимов не признает обвинения, и в данный момент с ним работает адвокат. В ближайшее время должен состояться суд.

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана. Наряду с этим он занимается бизнесом, в частности, сенатору принадлежит холдинг "Нафта Москва". По версии Forbes, Каримов занимает 21-ю строчку в списке самых богатых предпринимателей в России.

Причина задержания

Ранее Рейтер сообщило, что Керимова задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Как рассказали агентству в офисе прокурора, следователь намерен допросить российского сенатора "в рамках расследования налоговых злоупотреблений".

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Блумберг также сообщило со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, что российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, сам сенатор не признает выдвинутые французскими властями обвинения. По его словам, в ближайшее время состоится суд и российскому предпринимателю изберут меру пресечения. Как отметил собеседник агентства, заседание пройдет "сегодня или завтра".

Обладает иммунитетом

Министерство иностранных дел России проинформировало французский МИД, что Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц, и на него распространяется дипломатическая неприкосновенность.

Российское дипведомство разъяснило, что у сенатора есть дипломатический паспорт, что наделяет его иммунитетом, который не позволяет властям иностранных государств задерживать его на своей территории.

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Помимо этого, в МИД заявили, что находятся в контакте с соответствующими французскими ведомствами.

Совфед отлеживает ситуацию

В свою очередь в Совете Федерации рассказали о мерах, которые предпринимаются в связи с задержанием сенатора Сулеймана Керимова.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что находится на оперативной связи с российским МИД.
Кроме того, как заверил сенатор, предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии как в Москве, так и в Париже для скорейшего освобождения Керимова.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев, комментируя задержания Керимова во Франции, отметил, что будет держать ситуацию на контроле.

"Представители консульства РФ занимаются этой ситуацией. Мы, со своей стороны, отслеживаем эту ситуацию и будем и в дальнейшем держать в сфере своего внимания", — сказал Полетаев.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
drugl
Как Лавров вцепился за права сенатора и бизнесмена, который и по российским законам - преступник, ибо эти должности не совместимы.
И почему собственно законотворец в рабочее время разъезжает по Европам и решает свои делишки. У него отгулы,он сдавал кровь, чтобы ему их дали, у него каникулы на которых он должен работать с избирателями? ..
07:19
22.11.2017
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shapzavr
Преступник с дипломатическим паспортом. Ну бывает.
07:20
22.11.2017
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