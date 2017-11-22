Китайские военные рассказали о "самой быстрой" боевой амфибии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Китайские военные заявили, что БМП VN18 является самой быстрой боевой амфибией, передает телеканал CGTN.

Создатели военной техники из китайской корпорации Norinco отмечают, что их детище способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше, а по воде данный образец способен передвигаться со скоростью до 30 километров в час, что, по словам разработчиков, делает VN18 самой быстрой военной амфибией.

Весит БМП, мощность двигателя которой составляет 1600 лошадиных сил, свыше 26 тонн.

Как заявляют сами создатели, VN18 является "самой мощной" военной техникой в своем классе.

VN18 введена в эксплуатацию китайскими вооруженными силами с 2006 года.