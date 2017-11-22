В США скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет, сообщает издание TMZ.

© Кадр из клипа "Гелик" рэпера Lil Peep Умер американский рэпер Lil Peep

По данным источников в семье Кэссиди, с понедельника актер находился в отделении интенсивной терапии больницы в штате Флорида в критическом состоянии. По словам врачей, пересадка печени — единственное, что могло бы его спасти, но, с другой стороны, операции он бы точно не пережил.

Во вторник семья пациента решила отказаться от использования средств поддержки жизнедеятельности, после чего практически сразу наступила смерть.

Наибольшую известность Кэссиди принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х годов "Семья Партриджей". Эта роль принесла ему статус идола подростков. По окончании сериала он продолжил успешную карьеру певца и актера.

Как отмечает издание, Кэссиди боролся с алкоголизмом на протяжении большей части своей взрослой жизни.