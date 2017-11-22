В США скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет, сообщает издание TMZ.
Во вторник семья пациента решила отказаться от использования средств поддержки жизнедеятельности, после чего практически сразу наступила смерть.
Наибольшую известность Кэссиди принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х годов "Семья Партриджей". Эта роль принесла ему статус идола подростков. По окончании сериала он продолжил успешную карьеру певца и актера.
Как отмечает издание, Кэссиди боролся с алкоголизмом на протяжении большей части своей взрослой жизни.